Atrium beabsichtigt das Delisting der Aktien der Gesellschaft von der Euronext Amsterdam zu beantragen. Der Handel mit den Aktien auf dem geregelten Markt der Wiener Börse ist von dieser Maßnahme nicht betroffen und wird unverändert fortgesetzt, so die Gesellschaft. Begründet wird das Delisting damit, dass die an der Euronext Amsterdam verzeichneten Handelsvolumina deutlich niedriger sind als jene an der Wiener Börse.

Den vollständigen Artikel lesen ...