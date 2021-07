Die Aktienindizes aus Asien und den USA steigen, da die Fed keine Eile hat, die Geldpolitik zu straffen. Der Future auf den S&P 500 erholt sich am Donnerstag weiter von dem vorgestrigen Rückgang und wird leicht im Plus bei 4.398 Punkten gehandelt, da die Fed ihre lockere Geldpolitik beibehält und der Ausverkauf am chinesischen Aktienmarkt nachlässt. Jerome Powell bekräftigte, dass der jüngste Anstieg der Inflation wahrscheinlich nur vorübergehend sei und man noch ein ganzes Stück weit von substanziellen ...

