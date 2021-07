Klar befestigt konnte gestern die heimische Börse schliessen, der ATX erzielte einen Anstieg von 0,5%. Mangels makroökonomischer Daten rückten die wenigen Nachrichten und Ergebnisse einzelner Unternehmen in den Blickpunkt des Interesses. Der Faserhersteller Lenzing hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben, aufgrund der sehr positiven Entwicklung des ersten Halbjahres wird der Gewinn mindestens auf einem Niveau von 360 Millionen Euro erwartet. im ersten Halbjahr hat sich das Betriebsergebnis vor Abschreibungen nach vorläufigen Zahlen mit 217,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt, was so nicht erwartet worden war, die Aktie konnte gestern um 5,8% nach oben klettern. Der Öl- und Gaskonzern OMV hat im ersten Halbjahr sein operatives Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...