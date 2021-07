Kunststoffe werden meist bei deutlich über 100 °C verarbeitet. Solche Temperaturen sind für Enzyme schädlich. Forschern des Fraunhofer IAP ist es nun gelungen, Enzyme in Kunststoffe einzubauen, ohne dass diese dabei ihre Aktivität verlieren. Materialien, die sich selbst reinigen, die Anti-Schimmel-Oberflächen besitzen oder sich sogar selbst abbauen können, sind nur einige Beispiele dafür, was möglich wird, wenn es gelingt, aktive Enzyme in Kunststoffe einzubinden. Doch damit die enzymspezifischen ...

