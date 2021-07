Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Zwischendividende in Höhe von 0,30 Euro ausschütten. Die Auszahlung soll am 15. Dezember 2021 erfolgen. Orange zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Der Hauptversammlung im Jahr 2022 soll eine Dividende von insgesamt 0,70 Euro für das Jahr 2021 vorgeschlagen werden. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal ...

