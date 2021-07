Der französische Umweltdienstleister Veolia hat in der ersten Jahreshälfte "Rekordergebnisse" erzielt, so CEO Antoine Frérot. "Zum Zeitpunkt, an dem Veolia sich anschickt, Suez zu übernehmen, ist unser Konzern so stark wie nie zuvor", erklärte er bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen heute in Paris. Veolia steigerte den Umsatz um zehn Prozent auf 13,6 Mrd € und erzielte einen Gewinn von 301 Mio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...