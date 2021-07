Heute im gabb: Um 12:14 liegt der ATX TR mit +0.79 Prozent im Plus bei 7073 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.79% auf 8.77 Euro, dahinter Zumtobel mit +3.34% auf 8.67 Euro und AT&S mit +3.22% auf 39.225 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15636 (+0.42%, Ultimo 2020: 13719). - Verbund, Bawag sowie die PIR- und TR-Variante der Strabag auf All-time-High- Sorgt VST für den bisher grössten Erfolg des direct market plus? Addiko Bank hat was dagegen- PIR-News: Verbund, Strabag, Andritz, Valneva, VST Building, RHI Magnesita, Frequentis- Kurze zu Atrium, Amag, EVN, OMV- Unser Robot sagt: Bawag, Andritz, OMV und weitere Aktien auffällig; Anas Abuzaakouk führt den 2. Tag im CEO Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: ...

