++ Europäische Märkte handeln vor der Veröffentlichung der US-BIP-Daten höher ++ DE30 prallt an der Unterstützung bei 15.475 Punkten ab ++ Airbus-Aktie legt nach Prognoseanhebung zu ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag höher. Das FOMC blieb dovish und die Erklärung erwähnte keine Gespräche über eine Zinsanpassung, was Risikoanlagen wie Aktien unterstützte. Der deutsche Leitindex (DE30), der niederländische AEX (NED25), der polnische WIG20 (W20) und der italienische FTSE MIB (ITA40) sind die Indizes mit der besten Performance ...

