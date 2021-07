Atrium beabsichtigt das Delisting der Aktien der Gesellschaft von der Euronext Amsterdam zu beantragen. Der Handel mit den Aktien auf dem geregelten Markt der Wiener Börse ist von dieser Maßnahme nicht betroffen und wird unverändert fortgesetzt, so die Gesellschaft. Begründet wird das Delisting damit, dass die an der Euronext Amsterdam verzeichneten Handelsvolumina deutlich niedriger sind als jene an der Wiener Börse. Amag hat die Absatzmenge im Halbjahr von 203.200 auf 226.100 Tonnen gesteigert. Insgesamt zeigt sich ein Umsatzanstieg um 28,3 Prozent auf 595,1 Mio. Euro. Das EBIT liegt in der aktuellen Berichtsperiode bei 51,9 Mio. Euro (H1/2020: 17,6 Mio. Euro), das Ergebnis nach Ertragsteuern bei 35,0 Mio. Euro (H1/2020: 12,4 Mio. Euro). Raiffeisen ...

