Am Nachmittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1889 US-Dollar und damit so viel wie seit etwa drei Wochen nicht mehr. Derzeit notiert er bei 1,1883 US-Dollar.Zum Franken verliert der Euro etwas an Wert und kostet aktuell 1,0769 nach 1,0777 Franken am frühen Morgen und 1,0769 am Nachmittag. Derweil geht ...

