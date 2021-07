Opioid-basierte Schmerzmittel haben in den USA tausende Menschen in die Abhängigkeit getrieben und Menschenleben gefordert. Hier finden Sie aktuelle Entwicklungen zu dieser Epidemie. ++ Johnson & Johnson vor Milliarden-Vergleich ++ Laut der US-amerikanischen Seuchenbehörde CDC sind in den USA in den letzten 20 Jahren rund 500.000 Menschen an einer Überdosis verschreibungspflichtiger oder illegaler Opioide gestorben. Lokale wie staatliche Regierungen machen Medikamenten-Entwickler und -Vertreiber ...

