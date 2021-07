Der Faserproduzent Lenzing investiert am britischen Standort Grimsby in den Bau einer Abwasseraufbereitungsanlage. Das Unternehmen will seine Abwasseremissionen bis 2022 um 20 Prozent gegenüber 2014 senken. Mit der Investiton in Höhe von 23,3 Mio. Euro setzt Lenzing eine geplante Maßnahme zur Reduzierung der Abwasseremissionen bis 2022 um. Der Hersteller verfügt mit der Implementierung dieses Projekts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...