Aktien: Uber-Rivale Didi dementiert Bericht über Börsenrückzug

Der im Visier der chinesischen Behörden stehende Fahrdienstvermittler Didi will sich nicht von der Börse zurückziehen. Entsprechende Zeitungsberichte darüber seien unwahr, hieß es vom Unternehmen. Die Aktie erholt sich.

Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, der chinesische Konzern bereite nur einen Monat nach seinem Gang an die New Yorker Börse seinen Abschied vor. Didi erwäge dazu ein Übernahmeangebot an die Aktionäre. Der Uber-Rivale habe seine Banken gebeten, die Ansichten der Anleger zu seinen Plänen sowie die Preisspanne, die sie akzeptieren würden, zu bewerten.

Seit dem milliardenschweren Gang an die New Yorker Börse Ende Juni gibt es Repressalien durch die chinesischen Behörden. Die chinesische Internetaufsicht CAC sperrte zunächst die Didi-App für den Download. Tage später teilte CAC mit, dass mindestens sieben Behörden Kontrolleure in die Büros des Fahrdienst-Vermittlers geschickt hätten, um dort den Umgang mit Datensicherheit zu überprüfen.

Didi-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie von Didi hat direkt nach dem Börsengang mit Problemen zu kämpfen. Der Titel fiel in der Spitze von 18 auf rund 7 Dollar im Tief. Zuletzt konnte sich der Titel allerdings stabilisieren und den kurzen Abwärtstrend nach oben durchbrechen. Nun rückt der Widerstand der noch sehr jungen Aktie bei rund 13,50 Dollar in den Fokus. Auch wenn die Historie noch sehr kurz ist, könnte ein Durchbruch zu einer weiteren Stabilisierung führen.

