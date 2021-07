Neue US-Daten und hohe Erwartungen treiben den DAX am Tag nach der FED-Sitzung auf ein neues Wochenhoch. Hält der Bereich? FED-Reaktion durchaus positiv Die FED-Reaktion und damit der erste Handelstag nach der US-Notenbanksitzung war durchaus positiv und konnte die Aufwärtstendenz fortsetzen. Sie entstand bereits am Dienstag mit dem Abprall an ...

