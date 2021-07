Airbus plant eine Offensive im Geschäft mit Frachtflugzeugen und will Boeing stärker Konkurrenz machen (HB) Fresenius Medical Care bestätigt Ausblick nach Q2 - Ergebnisse im Rahmen eigener Erwartungen Fuchs mit starkem ersten Halbjahr 2021 in anspruchsvollem Marktumfeld - hebt Ausblick 2021 erneut an Fresenius hebt Jahresziele - Unerwartet starke Erholung im zweiten Quartal Kreise: Heidelbergcement an Boral-Tochter interessiert Leoni erzielt in Q2 EBIT deutlich über Markterwartung und hebt die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2021 an ams Osram mit Gruppenergebnissen im zweiten Quartal deutlich oberhalb der Mitte der Erwartungsspanne Qiagen steigert Gewinn unter dem Strich um mehr als ein Drittel SAP-Tochter Qualtrics kauft KI-Unternehmen für 1,13 Mrd USD Siemens ...

