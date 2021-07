Mit dem heutigen Handelstag listen drei Projektgesellschaften und die IFA Institut für Anlageberatung AG aus der Soravia Gruppe erstmals ihre Anleihen an der Wiener Börse. Folgende fünf Corporate Bonds wurden in das Marktsegment Vienna MTF einbezogen: DF Iota Holding GmbH (6,0 % Anleihe 2019-2023), Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH (4,25 % Anleihe 2020-2023), SoHotel Linz GmbH (4,125 % Anleihe 2021-2025), IFA Institut für Anlageberatung AG (4 % Anleihe 2019-2024 und 4 % Anleihe 2020-2025). Die erstgenannten drei Anleihen weisen ein Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 Euro auf. Die IFA-Anleihen wiederum richten sich mit Prospekt und Mindestzeichnung von 10.000 Euro an breite Anlegerkreise. Das Gesamtemissionsvolumen der bereits platzierten Bonds beträgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...