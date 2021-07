Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel in Höhe von 57,0 Euro für Andritz. Die Aktie bietet nach wie vor einen Bewertungsabschlag von 20 bis 30 Prozent, so die Analysten. Exane BNP Paribas bestätigt für Verbund die Underperform-Empfehlung, erhöht aber das Kursziel von 62,0 auf 70,0 Euro. Die Commerzbank bleibt bei der Reduzieren-Empfehlung für Verbund und passt das Kursziel von 50,0 auf 53,0 Euro an. Die Erste Group bleibt bei der Kauf-Empfehlung für Immofinanz und erhöht das Kursziel von 22,0 auf 26,0 Euro. RBC Capital Markets bestätigt für RHI Magnesita das Outperform-Rating und reduziert das Kursziel von 5200 auf 4750 Pence.

Den vollständigen Artikel lesen ...