Der deutsche Impfstoffhersteller (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte am 19.07.21 bei 207,40 Euro über die alten Hochs springen und damit ein frisches Kaufsignal generieren (blauer Kreis im Chart). In der Folge konnte die Notierung weiter deutlich zulegen und im Hoch sogar bis auf 275,30 Euro klettern. Derzeit konsolidiert die Aktie diese kräftige Aufwärtsbewegung und steht aktuell am Freitag Vormittag bei 262,90 Euro. Potentielle Longpositionen würden ...

