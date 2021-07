++ Europäischer Handel am Freitag schwächer ++ DE30 prallt von der unteren Begrenzung der Handelsspanne ab ++ Ergebnisberichte von Fresenius, Fresenius Medical Care und MTU Aero ++ Die europäischen Aktienindizes folgen dem Beispiel ihrer asiatischen Pendants und tendieren in der letzten Sitzung der Woche schwächer. Die BIP-Berichte der EU-Mitgliedsländer für das zweite Quartal konnten keine größeren Bewegungen an den Märkten auslösen, und die Kassasitzung verlief bisher eher ruhig. Das US-Datenpaket für Juni wird um 14:30 Uhr veröffentlicht und könnte zu einem Anstieg der kurzfristigen Volatilität führen, vor allem an den Devisenmärkten. Quelle: xStation 5 Die Situation beim DE30 bleibt wenig verändert. Der Index testete gestern die Widerstandszone bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...