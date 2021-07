Der amerikanische Börsenbetreiber Intercontinental Exchange Inc. (ISIN: US45866F1049, NYSE: ICE) wird den Investoren eine Quartalsdividende von 0,33 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende für das dritte Quartal erfolgt am 30. September 2021 (Ex-Dividenden Tag: 15. September 2021). Das Unternehmen aus Atlanta, Georgia, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,32 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim ...

