Mit der Mobilitätsmarke Mobilize setzt Renault auf der brasilianischen Inselgruppe Fernando de Noronha ein weiteres Smart-Islands-Projekt um. Es soll ein komplettes Ökosystem aus Elektroautos inklusive Ladestationen und Rückspeisung entstehen. Der französische Autohersteller hat mit Smart Islands eine Initiative in Gang gesetzt, bei der man bestimmten Regionen der Welt zu einem nachhaltigeren Ökosystem verhelfen will. Zu den über die Mobilitätsmarke Mobilize in Gang gesetzten Projekten Belle-ÃŽle-en-Mer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...