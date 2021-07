Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag -1,64% auf 47,96, davor 8 Tage im Plus (13,71% Zuwachs von 42,88 auf 48,76), voestalpine -2,05% auf 37,18, davor 5 Tage im Plus (7,72% Zuwachs von 35,24 auf 37,96), Andritz -3,13% auf 46,48, davor 5 Tage im Plus (4,08% Zuwachs von 46,1 auf 47,98), Beaconsmind +0,87% auf 17,3, davor 4 Tage im Minus (-9,97% Verlust von 19,05 auf 17,15), Pierer Mobility -0,81% auf 73,2, davor 3 Tage im Plus (3,94% Zuwachs von 71 auf 73,8), BTV AG -0,68% auf 29,2, davor 3 Tage ohne Veränderung , Petro Welt Technologies -1,9% auf 2,07, davor 3 Tage im Minus (-5,91% Verlust von 2,2 auf 2,07). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AMS 16,4 (MA100: 16,39, xU, davor 22 Tage unter dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (6 ...

