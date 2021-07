Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kann in den letzten fünf Handelstagen mehr als 3% zulegen und erobert damit die 3.500-Punke-Marke zurück. Gesucht waren vor allem Bankaktien und Grundstofftitel, was sich auch in der Performance an der Wiener Börse widerspielt, Bawag und voestalpine bildeten das Spitzenduo. Das Hauptaugenmerk lag auf der Berichtssaison, die nun voll angelaufen ist. Alle drei im ATX vertretenen Banken legten in dieser Woche Zahlen vor, und diese fielen durchwegs gut aus. Die Bawag erzielte im zweiten Quartal ein Nettoergebnis von EUR 119 Mio., die Erste Group EUR 563 Mio., in beiden Fällen konnten die Analystenschätzungen um 7% übertroffen werden. Die größte Überraschung lieferte dir RBI, die mit einem Nettoergebnis von EUR 396 Mio. den Vorjahreswert ...

