EnviroLeach Technologies Inc. (CSE:ETI; FRA:7N2) ändert mit Wirkung vom 5. August 2021 seinen Namen in "EnviroMetal Technologies Inc.". Das Handelssymbol des Unternehmens, "ETI" an der kanadischen Börse bleibt unverändert. Die neue CUSIP-Nummer wird 29408D108 und die neue ISIN-Nummer wird CA29408D1087 lauten. Das Aktienkapital des Unternehmens bleibt ebenfalls unverändert. Die Namensänderung soll den breiten Anwendungsbereich ...

