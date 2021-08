Aktien: Tesla mit Milliardengewinn - Aktie reagiert positiv

Anzeige / Werbung Der Boom der Elektromobilität ist kein rein deutsches Phänomen. Ein Profiteur dieser Entwicklung ist der Elektroautopionier Tesla. Dessen Quartalszahlen überzeugen auf ganzer Linie. Die Aktie kommt wieder in Schwung. Der US-Autobauer Tesla hat mit einem Rekordquartal aufgewartet: Absatz, Umsatz und Gewinn erreichten Bestmarken - und übertrafen zudem die Erwartungen der Analysten. Von der Chip-Knappheit, die die globale Autoindustrie belastet, zeigte sich der US-Konzern unbeeindruckt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Tesla mitteilte, lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei knapp zwölf Milliarden Dollar. Das war ein Zuwachs zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum von fast 90 Prozent. Analysten hatten lediglich 11,3 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn in den drei Monaten bis Ende Juni betrug 1,1 Milliarden Dollar. Vor Jahresfrist waren es 0,8 Milliarden Dollar. Auch bei den Auslieferungen schlug Tesla die Prognosen: Mehr als 201.000 Fahrzeuge seien an die Kunden gebracht worden, so Tesla. Gleichzeitig erreichte seien mehr als 206.000 produziert worden, ebenfalls ein Quartalsbestwert. Tesla-Aktie testet Widerstand Die Aktie von Tesla hat ihren mittelfristigen Abwärtstrend verlassen und tendiert aufwärts. Der übergeordnete Aufwärtstrend wurde nicht gebrochen und auch der MACD (Momentum) zieht wieder an. Aktuell wird der Widerstand bei knapp 690 Dollar getestet. Ein nachhaltiger Durchbruch würde den langfristigen Trend bestätigen. Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007664039,US05606L1008,US88160R1014,US92243N2027

