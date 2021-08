Mayr-Melnhof hat den Verkauf von zwei Frischfaserkartonwerken in den Niederlanden und Deutschland an das Private Equity-Haus Oaktree Capital Management abgeschlossen. Laut Mayr-Melnhof steht der Verkauf im Einklang mit der Strategie, sich auf neue Akquisitionen und Wachstumsinvestitionen zu konzentrieren. In 2020 wurden von den Werken Umsatzerlöse in Höhe von 195 Mio. Euro erzielt.

