Frequentis hat die Übernahme der australischen C4i geclosed und damit die am 23. Februar 2021 unterzeichneten Firmenkäufe der L3Harris abgeschlossen. C4i wird als eigenständige Marke im High-End Defence Trusted Supplier-Markt auftreten, mit speziellem Fokus auf die USA, Australien, Großbritannien und alliierten Märkten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 80 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von rund 17 Mio. USD (14,4 Mio. Euro) pro Jahr. " Als neue Einheit der Frequentis-Gruppe wird C4i die Frequentis-Leistungspalette in den sehr wichtigen Märkten Australien und USA für cybersichere Verteidigungskommunikation im verschlüsselten und nicht-verschlüsselten Bereich deutlich verstärken", so ...

