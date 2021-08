Milacron bestellt Peter Kochs zum Bereichsleiter Vertrieb & Geschäftsentwicklung von Ferromatik Milacron, Teningen. Der 54-Jährige trat sein Amt mit Wirkung zum 15. März 2021 an. Er war 12 Jahre bis Anfang des Jahres 2020 in leitender Position bei Windsor tätig. Seit 1997 ist er in der Kunststoffindustrie aktiv unterwegs. Bei Ferromatik Milacron will man nun zunächst den Vertrieb und die Marktenwicklung der aktuellen C- und Q-Serie- sowie der Maxima Performance-Spritzgießmaschinen in den Vordergrund ...

