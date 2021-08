Die Aktie von Adidas (ADS.DE) legt am Montag um 2,25% auf 313,30 Euro zu und testet die kurzfristige Abwärtstrendlinie, die am Allzeithoch (324,10 Euro) beginnt. In der Vorwoche konnte sich der Kurs oberhalb der mittelfristigen Unterstützung bei 306,60 Euro, die mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement zusammenfällt, stabilisieren. Um den Aufwärtstrend fortsetzen zu können, wäre ein Bruch über den Widerstand bei 317,25 Euro notwendig - das Hoch aus dem Jahr 2020. Der Bereich konnte im Juni und Juli mehrfach ...

