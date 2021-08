Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet schwungvoll in die neue Handelswoche. Gleich zum Start markiert der Leitindex SMI neue Rekordmarken. Es sind vor allem die Vorgaben aus Asien, die den Markt zum Wochenstart stützen, nachdem die Unsicherheit um eine verstärkte Regulierung in China den Börsen in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...