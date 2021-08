Evotec beantragt eine Sekundärnotierung von American Depositary Shares (ADS) am Nasdaq Global Select Markt in den USA unter dem Ticker Symbol "EVO". Die den ADS zugrundeliegenden neuen Aktien werden aus Evotecs genehmigten Kapital ausgegeben. Die Erstnotierung der ADS wird für die 2. Jahreshälfte 2021 erwartet, so das Unternehmen.

