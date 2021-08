Im Monat Juli 2021 verzeichnete die Wiener Börse ein Handelsvolumen bei Beteiligungswerten in der Höhe von 5,59 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Plus von 26,0 Prozent im Vergleich zum Juli 2020 (4,44 Mrd. Euro). Seit Jahresbeginn bis inklusive Juli 2021 betrugen die Aktienumsätze 44,49 Mrd. Euro und befinden sich mit einem Plus von 2 Prozent damit auf dem Niveau des Vorjahres (Jan-Jul 2021: 43,62 Mrd. Euro).

