31x Juli hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei +0,60 Prozent. Mit dem 2,45-Prozent-Plus im Juli 2017 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf 0,66 Prozent erhöht. Der Juli rangiert damit weiterhin auf Nr. 7 der 12 Monate. In der Juli-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel bleibt trotz eines Juli-2021-Minus Marinomed vorne, dies mit durchschnittlich +9,01% in 3 Jahren. Dahinter mit deutlichem Abstand FACC mit nun +2,76% in 8 Jahren. Auf Rang der mit der Erste Group der beste ATXFive-Titel. Dies mit +2,28 Prozent in 14 Jahren. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.08.)

