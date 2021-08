Total Energies und Air Liquide haben einen Stromabnahme-Vertrag unterzeichnet. Damit hat Total Energies sich verpflichtet, über 15 Jahre hinweg jährlich 50 GWh Strom aus erneuerbaren Energien an Air Liquide in Belgien zu liefern. Total Energies hat den Vertrag über seine belgische Energieversorgungs-Gesellschaft Lampiris abgeschlossen. Der Strom soll aus einem Offshore-Windpark in der belgischen Nordsee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...