Aktien: Und wieder ein Rekordhoch...

Anzeige / Werbung Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller Biontech hat große Expansionspläne und die Aktie eilt von einem Rekord zum nächsten. Aktuell liegt die rekordhohe Messlatte bei rund 353 Dollar. Für die kommenden Monate sei ein umfangreicher Stellenaufbau geplant, hieß es in einem Medienbericht. 500 neue Stellen quer durch alle Abteilungen seien derzeit ausgeschrieben, darunter 60 im Vertrieb. Letzteres ist ein Novum: Man habe Biontech von Anfang als vollintegriertes Unternehmen aufgestellt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Mit eigener Forschung und Entwicklung, Produktion und nun auch einem Vertrieb, hieß es aus dem Vorstand. In den vergangenen anderthalb Jahren stieg die Zahl der Biontech-Mitarbeiter von 1300 vor der Corona-Krise auf rund 2000. Das Unternehmen arbeitete in erster Linie an neuen Therapiemöglichkeiten gegen Krebserkrankungen. Gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Biontech vergangenes Jahr den ersten in vielen Ländern zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus. Dafür verwendete das Unternehmen die neuartige mRNA-Technologie, die auch bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien eingesetzt wird, mit bisher mäßigem Erfolg. Zuletzt hatte Biontech angekündigt, einen Malaria-Impfstoff zu entwickeln. Biontech-Aktie auf Rekord gestiegen Der ausbleibende Erfolg außerhalb der Corona-Wirkstoffe haben der Aktie von Biontech nicht geschadet, da der Fokus auf dem Potenzial der Corona-Impfstoffe liegt. Gestern wurde ein neues Jahreshoch oberhalb von 350 Dollar erzielt. Auch der MACD (Momentum) zieht noch weiter an, ist aber inzwischen auf einem hohen Niveau angekommen. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 330 Dollar. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

