Der amerikanische Konsumgüterhersteller Kimberly-Clark Corporation (ISIN: US4943681035, NYSE: KMB) wird am 4. Oktober 2021 eine Quartalsdividende von 1,14 US-Dollar je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten (Record date ist der 10. September 2021), wie am Montag berichtet wurde. Im Januar 2021 erfolgte eine Anhebung um 7 Cents im Vergleich zum Vorquartal. Damit wurde das 49. Jahr in ununterbrochener Folge die Dividende ...

