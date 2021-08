Nach dem freundlichen Wochenstart haben am Dienstag die Corona-Sorgen die Anleger an Asiens Börsen wieder eingeholt.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Nach dem freundlichen Wochenstart haben am Dienstag die Corona-Sorgen die Anleger an Asiens Börsen wieder eingeholt. Doch immerhin konnten sich die wichtigsten asiatischen Indizes im Handelsverlauf von ihren Tagestiefs lösen. Wegen der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante steigen in etlichen Ländern die Infektionszahlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...