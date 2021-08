Der S&P 500 setzt seine Seitwärtsphase der Vorwoche fort. Der Future auf den S&P 500 wird am Dienstag leicht im Plus gehandelt und nähert sich der psychologischen 4.400-Punkte-Marke an, die am gestrigen Nachmittag unterschritten wurde. Am Montag hatte der marktbreite Index seine anfänglichen Gewinne abgegeben und 0,19% im Minus geschlossen, da Anleger befürchteten, dass die wirtschaftliche Erholung an Schwung verlieren würde. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juli von 60,6 auf ...

