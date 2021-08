Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat den im Dezember 2020 vereinbarten Erwerb der finnischen Kotkamills abgeschlossen. Durch die Akquisition stärkt MM die Position am Frischfaserkartonmarkt (FBB) mit einem Angebot an Barrierekartonlösungen, die PE (Polyethylen)-beschichteten Karton ersetzen können. Außerdem steigt MM in den wachsenden Markt für Karton für Papierbecher (Cupstock) ein. Die Akquisition ergänzt die etablierte Marktposition von MM in Recyclingkarton. Darüber hinaus diversifiziert MM das Produktangebot mit Saturating Kraft Paper/Imprägnierpapier, in dem Kotkamills zu den weltweit führenden Produzenten zählt. "MM Kotkamills wird eine starke und dynamische Rolle innerhalb von MM als Innovator bei Karton für moderne ...

