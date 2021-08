Die Aktie von Atrium ist gestern um 9,22% auf 3,20 (610% Vol.; 1W 10,15%) gestiegen. Grund ist natürlich das Angebot von Gazit Globe Limited zum Erwerb des gesamten, noch nicht in Besitz von Gazit befindlichen Aktienkapitals, zu einem Preis von 3,35 Euro per Aktie. Das Angebot wird nun geprüft, so Atrium.Atrium ( Akt. Indikation: 3,10 /3,14, -2,58%) Die BKS-Stämme sind zuletzt deutlich volatiler geworden, es gab auffällige Kursentwicklungen. Weil auch hier Delisting-Spekulationen aufgekommen sind, hatte ich ja bei der BKS nachgefragt, ob es auf Sicht zwei Jahre ein Commitment zum Listing in Wien gibt. Antwort: "Es gibt in keine Richtung ein Commitment". Und: Am 30.7.2021 haben GMT Capital Corp. und Omar Idilby bei der Porr Nettoshorts von jeweils 0,59 Prozent des ...

