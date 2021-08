SFC Energy -1.58% PixelInvestment (THREEEGY): Zweimal eine Marke knacken ... ... konnten aus unserem Portfolio die Aktien von SFC ENERGY und TESLA. SFC ENERGY springt über die Performance von 200 % und TESLA überspringt die Marke von 500 %. Zwei positive Nachrichten, die im aktuellen Sommerloch nicht immer nur "Bad News" generieren. Vor allem ist mit SFC ENERGY auch noch ein Vertreter der Wasserstoff-Branche dabei, was uns natürlich besonders freut. Insgesamt lassen wir die jetzige Portfolio-Struktur laufen, das heißt, dass es in absehbarer Zeit weder Zu- noch Verkäufe geben wird. Stabilität ist in dieser verrückten und nachrichten-geschwängerten Zeit auch ein wichtiger Anker! (03.08. 11:06) >> mehr comments zu SFC Energy: ...

