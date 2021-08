Ausgelagerte Arbeitsplatz können Menschen mit Behinderung den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erleichtern. Wie ein erfolgreiches Projekt in der Elektronikfertigung aussehen kann, zeigen Elec-Con technology mit den dreiflüsse-werkstätten des Caritasverbandes für die Diözese Passau. Nach der ersten Testphase ist Elec-Con-Geschäftsführer Dieter Bauernfeind begeistert - genau wie seine neue Mitarbeiterin Anna Moser. An drei Tagen in der Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...