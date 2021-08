Die Optima Unternehmensgruppe zeigt auf gleich vier Messen in den USA ihre Lösungen für die Branchen Konsumgüter, Pharma und Medizintechnik. Auf der Pack Expo und der zeitgleich stattfindenden Healthcare Packaging Expo in Las Vegas ist das Unternehmen vom 27. bis 29. September vertreten. Auch die Interphex in New York und die ICE in Orlando vom 19. bis 21. Oktober bringen etwas Normalität zurück in den Messebetrieb. Die Optima Machinery Corporation in Green Bay, WI ist ebenfalls auf dem Stand vertreten und versorgt die US-Kunden von Optima mit optimalen Serviceleistungen und stellt zudem eigene ...

