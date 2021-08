Während der breite US-Aktienmarkt am Montag schwächer notierte, übertraf Square Inc (SQ.US) mit einem Plus von über 10% die Erwartungen. Das US-Fintech-Unternehmen kündigte eine umfangreiche Übernahme von Afterpay an, einem sehr beliebten australischen Unternehmen, das Finanzdienstleistungen anbietet. Die Übernahme wurde von den Anlegern positiv aufgenommen, da sie dazu beitragen wird, die Präsenz von Square in der asiatisch-pazifischen Region zu erhöhen. Werfen wir einen genaueren Blick auf den Deal. 29 Milliarden Dollar schwere Übernahme Square Inc. gab bekannt, dass es Afterpay, ein australisches Finanzdienstleistungsunternehmen, im Rahmen einer Fusion auf Aktienbasis übernehmen werde. Das ...

