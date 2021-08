Tembo Gold (TSXV TEM / FRAU T23A) schließt die erste Runde seiner laufenden Finanzierung und holt sich mit dem Unternehmer Ian Stalker einen der großen Namen der Bergbaubranche als Berater an Bord. Im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde hat der in Kuala Lumpur ansässige Hedgefonds Phoenix Gold Fund zudem seine Beteiligung an Tembo auf jetzt 11,75 Prozent erhöht. Phoenix investierte in seiner Leadorder 1,5 Mio. CAD ...

