Die Anleger warten zum einen auf neue Impulse und zum anderen auf fallende Kurse, um einsteigen oder nachkaufen zu können. Beides blieb auch heute Mangelware an der Frankfurter Börse. Unter dem Strich geht damit ein weiterer Handelstag des Deutschen Aktienindex im Seitwärtsmodus zu Ende. Der Autobauer BMW musste heute eingestehen, was die Börse mit dem Thema Inflation bislang kaum in Verbindung brachte: Höhere Einkaufspreise bremsen die Expansion der Gewinnmargen der Unternehmen. Das ist neben dem ...

