Die Rückkehr des Sommerlochs >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » ATX TR am DIenstag nach starkem Verkauf ... » Nebenwerte-Blick: Heid verliert gestern ... Die Rückkehr des Sommerlochs Die letzten Wochen waren so richtig Erinnerungsfrischluft für alte Börsianer wie mich. Erinnerungen an die alten Tage, wo im Sommer wirklich auch die Börsen "im Urlaub" waren. Wo die Börse in Wien, ich meine die Rufbörse in den Hallen des Wiener Börse Gebäudes, eine der wenige kühlen Plätze war, wo man dann nach dem Auktionshandel voller Stolz und Würde auf dem Weg zurück ins wohlverdiente Ende des Arbeitstages im jeweiligen Handelsraum hineindriften durfte. Naja, da hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...