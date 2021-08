Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gurktaler AG Stamm 0% auf 12, davor 4 Tage im Plus (14,29% Zuwachs von 10,5 auf 12), UBM 0% auf 42,4, davor 4 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 41 auf 42,4), Rosgix -0,08% auf 2970,8, davor 4 Tage im Plus (0,32% Zuwachs von 2963,69 auf 2973,2), Erste Group -0,12% auf 33,31, davor 3 Tage im Plus (5,27% Zuwachs von 31,68 auf 33,35), Kapsch TrafficCom -0,53% auf 14,92, davor 3 Tage im Plus (1,49% Zuwachs von 14,78 auf 15), Palfinger -0,68% auf 36,5, davor 3 Tage im Plus (4,4% Zuwachs von 35,2 auf 36,75), Uniqa 0% auf 7,38, davor 3 Tage im Plus (2,79% Zuwachs von 7,18 auf 7,38), Rosenbauer -2,2% auf 48,9, davor 3 Tage im Plus (3,95% Zuwachs von 48,1 auf 50). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:UIAG 20,4 (MA100: 19,1, xU, davor 84 Tage unter ...

