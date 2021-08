DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OPEL - Umfangreiches Lob für Opel verteilte Stellantis-Konzernchef Carlos Tavares bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse für 2021. Der Opel Corsa sei in seinem Marktsegment der Kleinwagen in Deutschland und in Großbritannien zum Marktführer aufgestiegen. Die Ertragskraft sei nach den Verbesserungen der vergangenen Jahre gestiegen. Zur Frage nach der Zukunft der Marke Opel im Stellantis-Konzern mit 14 Markennamen sagte Tavares, Opel werde "nicht in eine vorgefertigte Schachtel gesteckt." "Wenn Opel in Richtung Premium wachsen will, dann gibt es keine Grenzen, solange es Opel gelingt, Premium-Preise auf dem Markt durchzusetzen", sagte Tavares in einem Pressegespräch. (FAZ)

BKK24 - Die gesetzliche Krankenkasse BKK24 aus Niedersachsen hat beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) vorsorglich einen möglichen Liquiditätsengpass angezeigt. In einer Pressemitteilung wies das Unternehmen darauf hin, dass es sich bei der Maßnahme, anders als zuvor von Medien berichtet, um keinen Insolvenzantrag handele. Vielmehr sei das Unternehmen einer gesetzlichen Pflicht nachgekommen. Grund sei ein einmaliger Effekt in der Bilanz. Die Krankenkasse bezeichnet sich als "strukturell gesund" und betont, dass die aktuelle Situation keine Auswirkungen auf den Versicherungsschutz habe. Alle Versicherten seien abgesichert und alles werde normal bearbeitet. (FAZ)

HVB - Die Neuordnung der Führungsmannschaft in der Unicredit-Gruppe unter Regie des seit Mitte April amtierenden CEO Andrea Orcel setzt sich auch bei der Hypovereinsbank (HVB) fort. Die deutsche Tochtergesellschaft teilte mit, dass im Vorstand Marion Höllinger das Mandat der Privatkundenbank von Jörg Frischholz übernimmt. Frischholz wechselt als Vorstandsvorsitzender zur NordLB. Zugleich wird Ljubisa Tesic Nachfolger von CFO Simone Marcucci, der zur Muttergesellschaft Unicredit nach Italien zurückkehren wird. (Börsen-Zeitung, FAZ)

PROVINZIAL - Fast drei Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe im Westen Deutschlands wagt sich die Provinzial mit einer ersten Schadenangabe an die Öffentlichkeit. Für das Tiefdruckgebiet "Bernd" haben die Kunden konzernweit bislang 33. 142 Schäden im Volumen von 761,3 Millionen Euro angemeldet, wie die frisch fusionierte Provinzial in Nordrhein-Westfalen mitteilte. Im Vordergrund stehe schnelle Hilfe, Entschädigungsleistungen hat der öffentlich-rechtliche Versicherer bisher in Höhe von 70 Millionen Euro ausgezahlt. Nach wie vor sei die Gesamthöhe des durch das Sturmtief entstandenen Schadens jedoch noch nicht absehbar. (Börsen-Zeitung)

SKAN - Das Medizintechnikunternehmen Skan Holding strebt Insidern zufolge im Herbst an die Schweizer Börse Six. Dabei sollen Aktien der zur Beteiligungsgesellschaft BV Group gehörenden Firma im Wert von rund 200 Millionen Schweizer Franken ausgegeben werden. Einem Insider zufolge könnte Skan beim IPO mit knapp unter 1 Milliarde Franken bewertet werden. Mit der Organisation des Börsengangs seien die Banken Credit Suisse und Berenberg betraut worden. Ein Sprecher von Skan lehnte eine Stellungnahme ab. (Börsen-Zeitung)

NVIDIA - Die britische Regierung erwägt, die 40 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme der Arm Ltd durch die US-Chipkonzern Nvidia zu blockieren. Auf Basis eines von der Regierung in Auftrag gegebenen Berichts der Wettbewerbsaufsicht CMA wolle Großbritannien eine tiefergehende Prüfung des Deals mit Blick auf die nationale Sicherheit vornehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Derzeit neige die Regierung dazu, die Übernahme zu blockieren. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. (Bloomberg)

SMAP-ONE - Das Start-up Smap-One hilft Unternehmen, möglichst einfach Apps zu entwickeln. Das Geschäft wächst in der Pandemie. Jetzt erhält das Unternehmen weitere 20 Millionen Euro von einem Investorenkreis um Nordwind Capital. Hinter der Münchner Beteiligungsfirma stehen prominente Namen, die privat Geld investieren. Dazu gehören unter anderem Paul Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank, Bitkom-Chef Achim Berg, Olaf Berlien, der ehemalige Vorstandschef der Lichtfirma Osram, Peter Löscher, lange Siemens-Chef und heute Vorsitzender des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland. Nordwind Capital wird künftig 60 Prozent der Anteile an der Smap-One AG halten, der Rest liegt bei den Gründern und zwei bis drei früheren Investoren. (Süddeutsche Zeitung)

KNUSPR - Der Online-Händler Knuspr geht im August in Deutschland an den Start. Ihr Chef Erich Comor sagt, es finde bei den Superschnelldiensten gerade ein Wettrennen um Größe statt, ein Verdrängungswettbewerb. "Aber die zweite Phase kommt bestimmt. Derjenige, der übrig bleibt, muss aber nicht nur wachsen können, sondern auch rentabel sein. Und davon sind derzeit alle weit entfernt", so der Manager. (Süddeutsche Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2021 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.