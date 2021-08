Haldor Topsoe und Shaanxi Yanchang Petroleum gründen ein Joint Venture, um den chinesischen Markt mit lokal produzierten Methanol-Synthesekatalysatoren zu beliefern. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam in Shaanxi Fupin in China eine Produktionsanlage zur Produktion von MK-151+ Methanol-Synthesekatalysatoren errichten. Topsoe und Yanchang haben die Anlage konzipiert und mit langer Vorlaufzeit die Ausstattung bestellt, so dass die Inbetriebnahme für Anfang 2022 geplant ist. Das Joint Venture soll die schnelle Belieferung lokaler Kunden sicherstellen, die leistungsstarke Katalysatoren für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...